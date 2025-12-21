Синоптик рассказал, как вырастут сугробы в Центральной России к Новому году

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Высота сугробов в Центральной России к Новому году составит 13 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в утренние часы воскресенья через столичный регион пройдет атмосферный фронт, отметившись скоротечными снегом — землю символически присыплет снежным покровом менее одного сантиметра, температура воздуха составит около нуля градусов.
«По уточненным данным, ожидается, что появившийся сегодня небольшой снежный покров будет постепенно увеличиваться и к следующим выходным достигнет 5−7 сантиметров, а к Новому году высота сугробов составит 13 сантиметров», — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в течение воскресенья Центральная Россия будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, а к вечеру к берегам Москвы-реки прорвется вторичный фронт, сопровождаемый зарядами снега.
«Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха минус 1 — плюс 2. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба», — подчеркнул Тишковец.
Он отметил, что 22 декабря в тыловой части циклона пройдут кратковременные снегопады.
«Ветер подвернет с западных на северные румбы, 5−10 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться около 0, а примерно с 17 часов уйдут в “минус”, и начнется полярное вторжение, которое на пик выйдет к среде, когда морозы окрепнут до минус 10 — минус 15», — сообщил Тишковец.