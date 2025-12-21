Синоптик рассказал, как вырастут сугробы в Центральной России к Новому году

«Ветер подвернет с западных на северные румбы, 5−10 метров в секунду. Столбики термометров будут колебаться около 0, а примерно с 17 часов уйдут в “минус”, и начнется полярное вторжение, которое на пик выйдет к среде, когда морозы окрепнут до минус 10 — минус 15», — сообщил Тишковец.