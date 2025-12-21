На Иркутскую область надвигаются метели и сильные морозы

Сильные морозы и метели накроют Иркутскую область 22 декабря. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а самой низкой температурой станет −43 градуса в Катангском районе. Как сообщили в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра, по области ожидаются сильные западные и северо-западные ветра. Из-за этого возможны метели и появление снежного наката на дорогах.