На Иркутскую область надвигаются метели и сильные морозы

В некоторых районах региона порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сильные морозы и метели накроют Иркутскую область 22 декабря. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а самой низкой температурой станет −43 градуса в Катангском районе. Как сообщили в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра, по области ожидаются сильные западные и северо-западные ветра. Из-за этого возможны метели и появление снежного наката на дорогах.

— В Катангском и северо-восточных районах ночью −30…-35, при прояснении −38…-43. Днем −24…-29, местами −32…-37 градусов, — поделились метеорологи.

Температурный фон будет резко контрастным. В центральных и южных районах ночью ожидается −14…-19, при прояснениях до −24…-29, днем −10…-15, местами до −20…-25.