Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские гаишники призвали омичей посидеть дома из-за сильного мороза

При этом в ведомстве сообщили, что все омские экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

В связи с резким понижением температуры воздуха в регионе до —30 градусов, омская Госавтоинспекция призывала омичей по возможности воздержаться от дальних поездок. Также в ведомстве сообщили, что инспекторы ДПС проводят мониторинг дорожной обстановки на наличие брошенного транспорта.

Сотрудники ДПС дали совет омичам, которые вынуждены отправляться в путь на своем автомобиле. Им необходимо проверить исправность своего транспортного средства, зарядить мобильный телефон, взять с собой теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье. В случае непредвиденных обстоятельств, произошедших в пути, необходимо сообщить об этом в полицию телефону 02 или по телефонам экстренных служб. Также можно передать информацию экипажам ДПС, если кто-то из омичей увидит на дороге людей, нуждающихся в помощи.

В условиях понижения температуры все экипажи омской ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. На загородных дорогах автоинспекторы будут регулярно проводить мониторинг дорожной обстановки на наличие брошенного транспорта. В случае необходимости будут оказывать помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию.