Омские гаишники призвали омичей посидеть дома из-за сильного мороза

Сотрудники ДПС дали совет омичам, которые вынуждены отправляться в путь на своем автомобиле. Им необходимо проверить исправность своего транспортного средства, зарядить мобильный телефон, взять с собой теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье. В случае непредвиденных обстоятельств, произошедших в пути, необходимо сообщить об этом в полицию телефону 02 или по телефонам экстренных служб. Также можно передать информацию экипажам ДПС, если кто-то из омичей увидит на дороге людей, нуждающихся в помощи.