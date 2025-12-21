Омские гаишники призвали омичей посидеть дома из-за сильного мороза

В связи с резким понижением температуры воздуха в регионе до —30 градусов, омская Госавтоинспекция призывала омичей по возможности воздержаться от дальних поездок. Также в ведомстве сообщили, что инспекторы ДПС проводят мониторинг дорожной обстановки на наличие брошенного транспорта.
Сотрудники ДПС дали совет омичам, которые вынуждены отправляться в путь на своем автомобиле. Им необходимо проверить исправность своего транспортного средства, зарядить мобильный телефон, взять с собой теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье. В случае непредвиденных обстоятельств, произошедших в пути, необходимо сообщить об этом в полицию телефону 02 или по телефонам экстренных служб. Также можно передать информацию экипажам ДПС, если кто-то из омичей увидит на дороге людей, нуждающихся в помощи.
В условиях понижения температуры все экипажи омской ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. На загородных дорогах автоинспекторы будут регулярно проводить мониторинг дорожной обстановки на наличие брошенного транспорта. В случае необходимости будут оказывать помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию.