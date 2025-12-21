С начала года в Хабаровском крае сгорели около 50 автомобилей

Отдельно специалисты обращают внимание на недопустимость отогрева автомобилей открытым огнем и бытовыми электроприборами. Использование удлинителей, протянутых из квартир к автомобилям, может вызвать перегрузку электросети и привести к короткому замыканию. В таких случаях пожар может начаться не только в транспортном средстве, но и в жилом доме или гараже.