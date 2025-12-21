С начала года в Хабаровском крае сгорели около 50 автомобилей

С начала года в Хабаровском крае зарегистрировано около 50 случаев возгорания автомобилей. Об этом сообщили специалисты Госпожнадзора МЧС России. Часть машин получила незначительные повреждения, однако есть и такие, которые полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По данным ведомства, в холодное время года традиционно фиксируется рост числа пожаров транспорта. Основная причина — неправильная эксплуатация автомобилей зимой. Водители пытаются предотвратить замерзание техники и используют способы обогрева, которые не предусмотрены заводом-изготовителем.
Специалисты отмечают, что возгорания часто происходят из-за применения так называемых «автомобильных одеял». Такие утеплители соприкасаются с нагретыми элементами двигателя, впитывают пары топлива и могут начать тлеть, что приводит к пожару. Опасность также представляют установка дополнительного оборудования без соблюдения требований безопасности и эксплуатация неисправных машин.
В МЧС напоминают, что автомобиль содержит большое количество горючих материалов и при пожаре выгорает за короткое время — в среднем за 4−6 минут.
Отдельно специалисты обращают внимание на недопустимость отогрева автомобилей открытым огнем и бытовыми электроприборами. Использование удлинителей, протянутых из квартир к автомобилям, может вызвать перегрузку электросети и привести к короткому замыканию. В таких случаях пожар может начаться не только в транспортном средстве, но и в жилом доме или гараже.
При признаках возгорания — дыме, запахе гари или посторонних звуках — нужно немедленно остановиться, заглушить двигатель, покинуть автомобиль и отойти на безопасное расстояние. О происшествии следует сообщить по номерам 101 или 112.