Ушла целая эпоха: умер легендарный артист Асанали Ашимов

«Это прощание не только с одним человеком, но и с целой эпохой. Асанали Ашимов возвышал национальный дух на сцене и экране, делая историю живой через каждую свою роль. Его творчество стало высочайшим образцом преданности, чистоты и профессионализма. Жизненный путь Асанали Ашимова был тесно связан с Казахским национальным драматическим театром имени Мухтара Ауэзова. Он многие годы усердно трудился в этом святом доме сцены как актер и художественный руководитель. Каждый образ, созданный им на сцене, вошел в золотой фонд казахского театра», — заявили в Казахском драматическом театре им. М. О. Ауэзова.