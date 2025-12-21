«Мимимиметр сейчас зашкалит». Новогодняя игрушка с собакой Лукашенко Умкой появилась в Беларуси

К слову, шпиц Умка довольно часто появляется на мероприятиях с белорусским президентом. В 2021-м он стал «тайным гостем» на открытии «Славянского базара в Витебске» и в том же году глава республики взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку и сына Николая. В 2022-м любимец Умка был с президентом в рабочей поездке в Могилевской области. В 2024-м Александр Лукашенко с собакой Умкой прокатился на сигвее и попал на видео. А в январе 2025-го белорусский президент пришел с домашним питомцем на участок для голосования на президентских выборах.