«Мимимиметр сейчас зашкалит». Новогодняя игрушка с собакой Лукашенко Умкой появилась в Беларуси

В Беларуси продается новогодняя игрушка с собакой президента Беларуси Александра Лукашенко Умкой. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера, рассказал о старте продаж необычной новогодней игрушки — в виде питомца президента. Белый шпиц Умка в виде игрушки на елку предстал в красочном новогоднем образе: красном новогоднем колпаке, восседая на красной же коробке с подарком.
— Мимимиметр сейчас зашкалит, — прокомментировали в телеграм-канале «Пул Первого».
Милую игрушку на елку назвали самым эксклюзивным и самым новогодним мерчем этого года, добавив, что в магазинах «Первый» игрушка продается с 21 декабря.
К слову, шпиц Умка довольно часто появляется на мероприятиях с белорусским президентом. В 2021-м он стал «тайным гостем» на открытии «Славянского базара в Витебске» и в том же году глава республики взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку и сына Николая. В 2022-м любимец Умка был с президентом в рабочей поездке в Могилевской области. В 2024-м Александр Лукашенко с собакой Умкой прокатился на сигвее и попал на видео. А в январе 2025-го белорусский президент пришел с домашним питомцем на участок для голосования на президентских выборах.