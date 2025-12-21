Исправляют ошибки: в Копейске реконструируют мемориал «Книга Памяти»

В Копейске заканчивается реконструкция городского мемориала «Книга Памяти». В администрации города сообщили, что подрядная организация приступила к монтажу новых гранитных плит с именами героев, павших в годы Великой Отечественной войны.
Работы ведутся после того, как мэрия отказалась принимать результат предыдущего подрядчика из-за допущенных ошибок и технологических нарушений.
Главное отличие новой работы — более современный подход к нанесению имен. Если раньше применялась пескоструйная обработка камня с последующей покраской прямо на месте, то сейчас плиты были изготовлены и обработаны в заводских условиях.
— Сейчас готовые, идеально точные плиты крепятся на подготовленные основания, — пояснил заместитель главы Копейска по ЖКХ Александр Филиппов.
Новый подрядчик планирует завершить монтаж всех плит до конца 2025 года. После этого специальная комиссия проверит качество исполнения.
Помимо исправления ошибок на «страницах» каменной книги, проектом реконструкции предусмотрена дополнительная архитектурная подсветка комплекса, монтаж которой уже начался.