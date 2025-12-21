Ричмонд
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

Песков: Путин был очень польщен подарком из люберецкой пекарни «Машенька».

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька», выразил признательность ответным подарком, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой обратился к президенту в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось. Владелец пекарни поделился с РИА Новости, что получил в подарок от Путина шампанское и варенье.

«Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту, и президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал Песков журналистам.

Он признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

