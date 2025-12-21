Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой обратился к президенту в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось. Владелец пекарни поделился с РИА Новости, что получил в подарок от Путина шампанское и варенье.