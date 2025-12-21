Туристка из Миасса, застрявшая в Египте, вылетит домой 21 декабря

Однако страховая компания «ВСК» признала случай обострением хронического заболевания, по которому договором установлен лимит в 1000 долларов. Оставшуюся сумму в 7250 долларов больница потребовала с самой пациентки, забрав её паспорт. Страховщикам удалось договориться лишь о небольшом снижении долга. Страховая компания утверждает, что действовала строго в рамках договора и с самого начала информировала женщину о лимите.