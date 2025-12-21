Туристка из Миасса, застрявшая в Египте, вылетит домой 21 декабря

Пенсионерка из Челябинской области, задержанная в египетской больнице из-за долга, сможет вернуться в Россию. Об этом сообщает КП-Челябинск.
68-летняя женщина провела почти неделю в качестве фактической заложницы в клинике Шарм-эль-Шейха. По информации издания, её вылет в Екатеринбург запланирован на 21 декабря. Билеты и проживание в гостинице до этой даты оплатила страховая компания. Однако по возвращении домой женщине предстоит выплатить больнице около 6,5 тысяч долларов.
Туристку экстренно госпитализировали в Египте с кишечной непроходимостью. После операции врачи предложили провести дополнительное дорогостоящее обследование, заверив, что страховка покроет все расходы.
Однако страховая компания «ВСК» признала случай обострением хронического заболевания, по которому договором установлен лимит в 1000 долларов. Оставшуюся сумму в 7250 долларов больница потребовала с самой пациентки, забрав её паспорт. Страховщикам удалось договориться лишь о небольшом снижении долга. Страховая компания утверждает, что действовала строго в рамках договора и с самого начала информировала женщину о лимите.
В настоящее время пенсионерка находится в гостинице и нуждается в перевязках, которые ей должны организовывать. Юрист, помогающий туристке, отмечает, что полное решение проблемы с долгом пока не найдено.