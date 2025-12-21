Детей в садике Калининграда навестил Дед Мороз специального назначения

Дед Мороз специального назначения заглянул в детский сад № 14 Калининграда и поздравил малышей с наступающим Новым Годом. О необычном госте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В костюмы сказочных персонажей облачились сотрудники ОМОН «Град» Управления Росгвардии по Калининградской области. Вместе с ними в гости к детям пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Гости загадывали ребятам загадки, вместе спели новогодние песни и водили хоровод вокруг елки. Рссгвардейцы напомнили малышам правила безопасного поведения, провели веселые соревнования: перетягивали канат, собирали в мешок «снежки».