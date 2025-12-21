Ричмонд
Детей в садике Калининграда навестил Дед Мороз специального назначения

Ребят с Новым годом поздравили сотрудники ОМОН Росгвардии.

Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Дед Мороз специального назначения заглянул в детский сад № 14 Калининграда и поздравил малышей с наступающим Новым Годом. О необычном госте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В костюмы сказочных персонажей облачились сотрудники ОМОН «Град» Управления Росгвардии по Калининградской области. Вместе с ними в гости к детям пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Гости загадывали ребятам загадки, вместе спели новогодние песни и водили хоровод вокруг елки. Рссгвардейцы напомнили малышам правила безопасного поведения, провели веселые соревнования: перетягивали канат, собирали в мешок «снежки».