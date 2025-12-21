«Бывший премьер-министр, давно обосновавшийся в зоне комфортного комментирования, либо не понимает сути происходящего, либо делает вид, что не понимает»: Что на самом деле происходит в Молдове

Нам говорят, что «ничего серьёзного не происходит».
Именно в этом и состоит проблема: серьёзно уже то, что бывший премьер-министр, давно обосновавшийся в зоне комфортного комментирования, либо не понимает сути происходящего, либо делает вид, что не понимает — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы Влад филат.
1. «Рост скромный, но положительный».
Когда МВФ говорит о скромном росте, он не раздаёт комплименты и не вручает грамоты за хорошее поведение.
Он описывает экономику, которая выживает, а не экономику, которая сокращает разрыв с более развитыми странами.
Рост в 2,7% для бедной страны с массовой эмиграцией, слабыми инвестициями и подорванной конкурентоспособностью — это не прогресс, а удержание на плаву.
Представлять это как успех — значит либо находиться в глубоком отрыве от экономической реальности, либо сознательно приукрашивать провал.
2. «Инфляция снижается, денежно-кредитная политика заслуживает доверия».
МВФ говорит предельно ясно: пространства для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики не существует.
Национальный банк Молдовы получает высокую оценку именно за осторожность, а не за энтузиазм.
Утверждать обратное — значит либо не читать документ, либо интерпретировать его выборочно, ради сиюминутных аплодисментов.
3. «Фискальная политика экспансионистская, но управляемая».
МВФ прямо предупреждает:
— бюджетный дефицит на уровне 5,2% ВВП,
— рост государственного долга,
— текущие расходы, вышедшие из-под контроля,
— инвестиции, заявленные, но не реализованные.
Это не называется «калибровкой».
Это классический бюджетный срыв, аккуратно упакованный для электорального потребления.
Тот, кто когда-либо действительно управлял страной, знает разницу.
Тот, кто лишь комментирует, предпочитает её игнорировать.
4. «Дефицит текущего счёта сопоставим с другими экономиками».
Дефицит в 20−22% ВВП не является «сопоставимым».
Он является токсичным.
МВФ говорит однозначно:
— слабый экспорт,
— размытая конкурентоспособность,
— структурная зависимость от импорта и внешнего финансирования.
Банализировать это, значит обесценивать один из самых тяжёлых макроэкономических дисбалансов Республики Молдова.
5. «Банковская система стабильна».
Да, система стабильна потому, что в прошлом она была очищена болезненными, жёсткими решениями, а не успокаивающими постами.
При этом МВФ предупреждает:
— ускорение кредитования,
— стремительный рост цен на жильё,
— риск перегрева.
Трезвый наблюдатель видит предупреждение.
Бывший премьер-министр, пленник собственной нарративной конструкции, видит лишь удобную часть картины.
6. «Реформы продолжаются».
МВФ использует язык, прямо противоположный праздничной риторике:
— неравномерные реформы,
— заблокированная антикоррупционная повестка,
— неопределённое будущее Антикоррупционной прокуратуры,
недостаточная административная способность.
Это не «реформы в процессе».
Это имитация реформ, отмеченная галочками для отчётов и пресс-релизов.
Заключение.
Мы наблюдаем старое и утомлённое упражнение: сведение серьёзных предупреждений МВФ к успокаивающему нарративу для аудитории, у которой нет времени читать технические отчёты.
МВФ не «бьёт молотком» это не его функция.
Но тот, кто действительно управлял, знает простую истину: когда МВФ формулирует вежливо, проблема уже серьёзна.
Превращать предупреждения в убаюкивающий дискурс — это не анализ.
Это заискивание перед властью за счёт невежества людей.
Экономикой не управляют успокаивающими фразами и моральным превосходством.
Ею управляют тяжёлыми, взятыми на себя решениями.
И именно их сегодня и не хватает — заключил Филат.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.
Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).
Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.
Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).
Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.
Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).