«Бывший премьер-министр, давно обосновавшийся в зоне комфортного комментирования, либо не понимает сути происходящего, либо делает вид, что не понимает»: Что на самом деле происходит в Молдове

Экс-премьер Влад Филат прокомментировал итоги консультативной миссии МВФ в Республике Молдова.

Источник: Комсомольская правда

Нам говорят, что «ничего серьёзного не происходит».

Именно в этом и состоит проблема: серьёзно уже то, что бывший премьер-министр, давно обосновавшийся в зоне комфортного комментирования, либо не понимает сути происходящего, либо делает вид, что не понимает — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы Влад филат.

1. «Рост скромный, но положительный».

Когда МВФ говорит о скромном росте, он не раздаёт комплименты и не вручает грамоты за хорошее поведение.

Он описывает экономику, которая выживает, а не экономику, которая сокращает разрыв с более развитыми странами.

Рост в 2,7% для бедной страны с массовой эмиграцией, слабыми инвестициями и подорванной конкурентоспособностью — это не прогресс, а удержание на плаву.

Представлять это как успех — значит либо находиться в глубоком отрыве от экономической реальности, либо сознательно приукрашивать провал.

2. «Инфляция снижается, денежно-кредитная политика заслуживает доверия».

МВФ говорит предельно ясно: пространства для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики не существует.

Национальный банк Молдовы получает высокую оценку именно за осторожность, а не за энтузиазм.

Утверждать обратное — значит либо не читать документ, либо интерпретировать его выборочно, ради сиюминутных аплодисментов.

3. «Фискальная политика экспансионистская, но управляемая».

МВФ прямо предупреждает:

— бюджетный дефицит на уровне 5,2% ВВП,

— рост государственного долга,

— текущие расходы, вышедшие из-под контроля,

— инвестиции, заявленные, но не реализованные.

Это не называется «калибровкой».

Это классический бюджетный срыв, аккуратно упакованный для электорального потребления.

Тот, кто когда-либо действительно управлял страной, знает разницу.

Тот, кто лишь комментирует, предпочитает её игнорировать.

4. «Дефицит текущего счёта сопоставим с другими экономиками».

Дефицит в 20−22% ВВП не является «сопоставимым».

Он является токсичным.

МВФ говорит однозначно:

— слабый экспорт,

— размытая конкурентоспособность,

— структурная зависимость от импорта и внешнего финансирования.

Банализировать это, значит обесценивать один из самых тяжёлых макроэкономических дисбалансов Республики Молдова.

5. «Банковская система стабильна».

Да, система стабильна потому, что в прошлом она была очищена болезненными, жёсткими решениями, а не успокаивающими постами.

При этом МВФ предупреждает:

— ускорение кредитования,

— стремительный рост цен на жильё,

— риск перегрева.

Трезвый наблюдатель видит предупреждение.

Бывший премьер-министр, пленник собственной нарративной конструкции, видит лишь удобную часть картины.

6. «Реформы продолжаются».

МВФ использует язык, прямо противоположный праздничной риторике:

— неравномерные реформы,

— заблокированная антикоррупционная повестка,

— неопределённое будущее Антикоррупционной прокуратуры,

недостаточная административная способность.

Это не «реформы в процессе».

Это имитация реформ, отмеченная галочками для отчётов и пресс-релизов.

Заключение.

Мы наблюдаем старое и утомлённое упражнение: сведение серьёзных предупреждений МВФ к успокаивающему нарративу для аудитории, у которой нет времени читать технические отчёты.

МВФ не «бьёт молотком» это не его функция.

Но тот, кто действительно управлял, знает простую истину: когда МВФ формулирует вежливо, проблема уже серьёзна.

Превращать предупреждения в убаюкивающий дискурс — это не анализ.

Это заискивание перед властью за счёт невежества людей.

Экономикой не управляют успокаивающими фразами и моральным превосходством.

Ею управляют тяжёлыми, взятыми на себя решениями.

И именно их сегодня и не хватает — заключил Филат.

