Прокуратура взяла на контроль ДТП с погибшим ребенком в Хабаровске

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота-Приус» ехал по улице Тихоокеанской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер от полученных травм.