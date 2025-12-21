Прокуратура взяла на контроль ДТП с погибшим ребенком в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура контролирует разбирательство по факту аварии, в которой погиб 10-летний мальчик. ДТП произошло вечером 20 декабря на улице Тихоокеанской. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота-Приус» ехал по улице Тихоокеанской и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который переходил дорогу. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер от полученных травм.
«У водителя было установлено состояние опьянения. Прокуратура Кировского района признала законным открытие уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства. Кроме того, прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят, как на этом участке соблюдаются требования безопасности дорожного движения.