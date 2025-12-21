Ричмонд
Власти города в Башкирии сообщили, как идут работы по извлечению тел баранов из озера

В Бирском районе Башкирии продолжают доставать тела погибших баранов из озера.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Бирского района Павел Трапезников сообщил, что на озере Узеть продолжаются работы по извлечению трупов баранов из воды.

По предоставленным данным, на месте ЧП трудятся 15 человек, животных достают при помощи специального оборудования.

— Спасательные операции продолжаются, и привлечены все необходимые силы для успешного завершения работ, — отметил он.

Напомним, что 16 ноября в ледяную воду провалились 200 баранов во время попытки переправится на противоположный берег. Позже выяснилось, что хозяина животных уже привлекали к ответственности за нарушение правил.

