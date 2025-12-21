В Ташкенте к Новому году начали украшать мусорки

Теперь пункты сбора отходов встречают горожан не только чистыми и ухоженными, но и по настоящему нарядными. Елочные игрушки, мишура, новогодние надписи и светящиеся гирлянды — всё это появилось там, где обычно мы стараемся задерживаться как можно меньше. Такой подход напоминает простую, но важную истину: настоящий праздник начинается с культуры, а уют города складывается из ответственности каждого жителя.