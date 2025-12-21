Автозимник в село Ербогачён открыли в Катангском районе Иркутской области

«Это — жизненно важная дорога для труднодоступного района, где наземное сообщение возможно только зимой. По ней осуществляют завоз всего необходимого, в том числе запасов продуктов питания и топлива для котельных в сёлах Ербогачён, Преображенка, Мога, Ерема, Оськино, а также на северных месторождениях», — отметил губернатор.