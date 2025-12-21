Автозимник в село Ербогачён открыли в Катангском районе Иркутской области

Автозимник, соединяющий федеральную трассу «Вилюй» с селом Ербогачён, открыли в Катангском районе Иркутской области. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев. Протяжённость дороги составляет 220 км, на ней оборудованы переезды через 14 водотоков, среди которых как крупные ручьи, так и реки.
«Это — жизненно важная дорога для труднодоступного района, где наземное сообщение возможно только зимой. По ней осуществляют завоз всего необходимого, в том числе запасов продуктов питания и топлива для котельных в сёлах Ербогачён, Преображенка, Мога, Ерема, Оськино, а также на северных месторождениях», — отметил губернатор.
В качестве покрытия проезжей части автозимника выступают лёд и уплотнённый снег. В Иркутской области ежегодно прокладывают 3,35 тысячи километров таких дорог. В частности, в ближайшее время должны открыть автозимник на федеральной дороге А-331 «Вилюй» Тулун —Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск. Также сейчас строят ледовые переправы через реку Витим у посёлков Мама в Мамско-Чуйском районе и у Мамакана в Бодайбинском районе.
Работе дорожников и водителей посвящена картина «Зимник» иркутского режиссёра Юрия Дорохина, получившая в этом году один из главных призов международного кинофестиваля «Человек и Природа».