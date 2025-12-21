Огонь перекинулся с 8 на 9 этаж: пожарные борются с огнем в жилом доме во Владивостоке

Еще один пожар произошел сегодня во Владивостоке. На этот раз горят две квартиры в доме на проспект 100-летия Владивостока, 55. Очевидцы сообщают о пострадавших, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на соцсети.
Огонь сначала охватил балкон на восьмом этаже, а потом перекинулся на девятый. Пожарные уже прибыли на место происшествия и начали тушение.
«С соседнего этажа тушат верхнюю квартиру, по-другому туда не добраться», — комментирует очевидец.
Также сообщают о двух пострадавших в результате пожара. Их забрали машина скорой помощи.
