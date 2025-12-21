Ричмонд
Огонь перекинулся с 8 на 9 этаж: пожарные борются с огнем в жилом доме во Владивостоке

Два балкона горят во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Еще один пожар произошел сегодня во Владивостоке. На этот раз горят две квартиры в доме на проспект 100-летия Владивостока, 55. Очевидцы сообщают о пострадавших, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на соцсети.

Огонь сначала охватил балкон на восьмом этаже, а потом перекинулся на девятый. Пожарные уже прибыли на место происшествия и начали тушение.

«С соседнего этажа тушат верхнюю квартиру, по-другому туда не добраться», — комментирует очевидец.

Также сообщают о двух пострадавших в результате пожара. Их забрали машина скорой помощи.

Ранее «Комсомолка» писала о масштабном пожаре в центре Владивостока. Огонь охватил крышу исторического здания на Пограничной, 12.