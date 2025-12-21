Участок ЗСД перекроют 21−22 декабря из-за неформального саммита СНГ в Петербурге

«В период с 21 декабря по 22 возможны кратковременные ограничения движения автотранспорта на Южном участке ЗСД от КАД Юг до набережной реки Екатерингофки и в обратном направлении», — сообщили в пресс-службе Магистрали Северной столицы и порекомендовали планировать маршрут и время пути с учетом возможных ограничений, а также обращать внимание на данные, выводимые на табло переменной информации.