Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок ЗСД перекроют 21−22 декабря из-за неформального саммита СНГ в Петербурге

Участок от КАД Юг до набережной реки Екатерингофки перекроют из-за саммита СНГ.

Источник: Комсомольская правда

21—22 декабря в Северной столице пройдет неформальный саммит СНГ и заседание Высшего евразийского экономического совета. В мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин, а также лидеры и первые лица других стран. В связи с этим в городе будет ограничено автодвижение, в частности перекроют участок ЗСД.

«В период с 21 декабря по 22 возможны кратковременные ограничения движения автотранспорта на Южном участке ЗСД от КАД Юг до набережной реки Екатерингофки и в обратном направлении», — сообщили в пресс-службе Магистрали Северной столицы и порекомендовали планировать маршрут и время пути с учетом возможных ограничений, а также обращать внимание на данные, выводимые на табло переменной информации.