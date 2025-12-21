Ричмонд
В Уфе может появиться улица имени Владимира Жириновского

Решение будет принято с учетом мнения горожан.

Источник: Соцсети

Администрация Уфы вынесла на общественное голосование предложение назвать новую улицу в Ленинском и Демском районах в честь политика Владимира Жириновского. Решение будет принято с учетом мнения горожан.

Проголосовать за или против инициативы можно на официальной опросной платформе города до 25 декабря. Результаты передадут в комиссию по городским наименованиям для окончательного решения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Башкортостан торжественно отметит 80-летие со дня рождения Жириновского. В регионе создан оргкомитет, который займется подготовкой мероприятий, включая тематические конкурсы и встречи с молодежью.

Отметим, что улицы в честь политика уже появились в Москве, Краснодаре и Донецке.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше