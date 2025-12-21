В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы.