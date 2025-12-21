Ричмонд
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО

В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, в том числе норма о праве бойцов СВО на получение второго бесплатного среднего профобразования, сообщается на сайте Госдумы.

«На следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.

Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента.

Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.