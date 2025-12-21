В Красноярске из-за коммунальной аварии десятки домов остались без воды

Служба 005 сообщает, что работы на месте порыва ведет компания «КрасКом», устранить аварию планируют к 20:00.
Отключение:
Лесников, 25, 31, 35, 49; Ключевская, 87, 89, 90, 95, 97, 101; 60 лет Октября, 40а, 44, 47а (д/сад), 47б (д/сад), 49, 51, 60, 62, 64, 72 (д/сад), 80, 80а, 82, 84; Свердловская, 6 г, 6д, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33а, 137, 141; Парашютная, 2, 3/1 (ИК-6), 6, 8 (школа), 8а, 10, 12, 14, 16 (д/дом), 18, 20, 64, 64а; Медицинский, 11, 13, 15, 16а, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 25а (д/сад), 25б (д/сад), 26, 27 (гимназия), 29, 29а (д/сад), 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Афонтовский, 2, 3, 5, 7, 9; Электриков, 46д (тепловая НС); Саянская, 249, 259; частный сектор: Электриков, 24−58; Саянская, 36−138; Подгорная, 26−46.
Пониженное давление:
60 лет Октября, 2 (КрасФарма), 2 ст1 (ПЧ), 2а, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 21 (школа), 22, 23 (школа), 26а, 28, 30, 32, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 41, 43, 46 (администрация); Медицинский, 2, 3, 4, 5а, 6, 8, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22; Водометный;
Подвоз питьевой воды:
Свердловская, 6д; Саянская, 249 с 16:00 до 16:20; Свердловская, 21, 21а, 23, 25; Медицинский, 11, 13, 15 с 16:20 до 16:40; Свердловская, 27, 29; 60 лет Октября, 49, 51; Медицинский, 16а, 22 с 16:40 до 17:00; Свердловская, 31, 31а, 33а; Медицинский, 17, 19, 21 с 17:00 до 17:20; 60 лет Октября, 40а, 44; Медицинский, 23, 25 с 17:20 до 17:40; 60 лет Октября, 60, 62, 64; Медицинский, 29, 31, 35 с 17:40 до 18:00; 60 лет Октября, 80, 80а, 82, 84; Медицинский, 33, 37, 39, 41, 43 с 18:00 до 18:20; Парашютная, 8а, 10, 12; Афонтовский, 3, 5, 9 с 18:20 до 18:40; Парашютная, 14, 18, 20 с 18:40 до 19:00; Парашютная, 64, 64а с 19:00 до 19:20.