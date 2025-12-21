Ричмонд
В Ангарске пять человек спасены на пожаре в многоэтажке

86-летнюю пенсионерку доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске произошел пожар в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, на место выехали девять пожарных МЧС России на трех единицах техники.

— Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 5 человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств были спасены еще 5, — поделились в ведомстве.

Во время разведки в горящей квартире на полу в комнате была обнаружена 86-летняя женщина. Её, с признаками отравления угарным газом, госпитализировали в больницу. Открытое пламя взяли под контроль на 20 квадратных метрах.

В Ангарске пять человек спасены на пожаре в многоэтажке. ГУ МЧС по Иркутской области.

По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы, выключать технику на ночь и при уходе из дома, использовать только исправное оборудование, следить за состоянием электропроводки и не перегружать сеть.