В Ангарске пять человек спасены на пожаре в многоэтажке

В Ангарске произошел пожар в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, на место выехали девять пожарных МЧС России на трех единицах техники.
— Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 5 человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств были спасены еще 5, — поделились в ведомстве.
Во время разведки в горящей квартире на полу в комнате была обнаружена 86-летняя женщина. Её, с признаками отравления угарным газом, госпитализировали в больницу. Открытое пламя взяли под контроль на 20 квадратных метрах.
По предварительным данным дознания МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы, выключать технику на ночь и при уходе из дома, использовать только исправное оборудование, следить за состоянием электропроводки и не перегружать сеть.