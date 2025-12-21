Спасатели доставили врача скорой к больному на снегоходе в Башкирии

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчине, который приехал в республику полазить по горам из Ижевска, стало плохо в горном приюте «Айгир». Туда подъездных путей для скорой помощи нет, поэтому спасатели вызвались доставить медиков к пациенту.