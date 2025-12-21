Ричмонд
Спасатели доставили врача скорой к больному на снегоходе в Башкирии

Медицинская помощь понадобилась туристу, который находился в труднодоступном приюте в горах в Белорецком районе.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели доставили врача скорой к больному на снегоходе в Башкирии. Медицинская помощь понадобилась туристу, который находился в труднодоступном приюте в горах в Белорецком районе.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчине, который приехал в республику полазить по горам из Ижевска, стало плохо в горном приюте «Айгир». Туда подъездных путей для скорой помощи нет, поэтому спасатели вызвались доставить медиков к пациенту.

Они оперативно выехали на снегоходе и доставили фельдшера. Медицинская помощь была оказана на месте, после чего мужчина отказался от госпитализации. Благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось оперативно решить проблему в труднодоступной местности.