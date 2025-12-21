Уфимская «Агидель» в третий раз проиграла «Сахалину» в текущем сезоне

Накануне уфимская «Агидель» провела заключительный третий матч домашней серии против «Сахалина» в рамках Чемпионата ЖХЛ сезона 2025/26. Она вновь стала не удачной.
Второй раз подряд уфимки проиграли, но на этот раз не так крупно, как во втором. Счет — 1:2.
При счете 0:2 только Ольге Сосиной удалось размочить ворота гостей.
Таким образом, в этом сезоне уфимки дважды выиграли в гостях и один — дома, тот же результат у хоккеисток «Сахалина». Причем, у уфимок лишь одна победа в основное время в этих шести встречах, в то время как у сахалинок — все три.
Следующий матч «Агидель» проведет 23 декабря дома против «Белых Медведиц».