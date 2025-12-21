Растут в заботе и поддержке: в Башкирии празднуют день многодетных семей

Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Глава ведомства отметила, что за последние пять лет рост многодетных семей составил 23,6% или 14 тысяч человек.
— Это значит, что все больше родителей выбирают семью, детей и ответственность — осознанно и всерьез, — заключила она.
По словам Ивановой, в регионе действует более 40 мер поддержки для семей с детьми. Сейчас их получают более 192 тысяч семей. Медалью «Материнская слава» наградили 9 568 женщин.
— Но для меня самое главное — не награды и цифры. Главное, что в нашей республике становится всё больше семей, где дети растут в заботе, уважении и поддержке, — сообщила министр.