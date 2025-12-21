Ричмонд
Кардиологи ННГУ спасли нижегородку от риска внезапной смерти

Врачи выявили у женщины опасную врождённую аномалию сердца.

Источник: Институт Клинической Медицины ННГУ

Кардиологи института клинической медицины ННГУ спасли пациентку от смертельно опасного нарушения сердечного ритма. То, что долгие годы принимали за обычные скачки давления, оказалось скрытой угрозой для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ИКМ ННГУ.

Пациентка обратилась за помощью с жалобами на здоровье. Её давление зашкаливало за 200, а пульс достигал 150 ударов в минуту. Суточное мониторирование ЭКГ помогло врачам найти причину этого состояния — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Это патология, при которой электрические импульсы в сердце идут по ложному пути. Такой сбой в любой момент может привести к мгновенной остановке сердца.

Специалисты клиники оперативно стабилизировали состояние женщины и подготовили её к лечению. Сейчас пациентка уже направлена на плановую операцию — малоинвазивную рентгенхирургическую деструкцию. Это позволит убрать лишний путь проведения импульса.

Совсем скоро нижегородка вернётся к нормальной жизни, забыв о проблеме, которая преследовала её с детства.