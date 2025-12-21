Кардиологи ННГУ спасли нижегородку от риска внезапной смерти

Пациентка обратилась за помощью с жалобами на здоровье. Её давление зашкаливало за 200, а пульс достигал 150 ударов в минуту. Суточное мониторирование ЭКГ помогло врачам найти причину этого состояния — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Это патология, при которой электрические импульсы в сердце идут по ложному пути. Такой сбой в любой момент может привести к мгновенной остановке сердца.