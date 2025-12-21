В Привокзальном поселке Омска гуляет лиса

Специалисты отмечают, что эти животные часто являются переносчиками опасного для человека заболевания — «бешенство». Число населённых пунктов, в которых из-за унрозы распространения бешенства вводят карантин растёт. С сентября восьмой случай заражения зафиксирован в Омском районе. Фиксировали опасных животных в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском, Павлоградском и Калачинском районах. Бешенство добралось и до Омска — в Кировском округе и до Усть-Ишима (в 36 км от Омска).