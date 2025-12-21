Ричмонд
В Привокзальном поселке Омска гуляет лиса

Местные жители кормят хищника булочками.

Источник: Соцсети

В Омске в черте города заметили ещё одну лису. На этот раз хищник гулял по Привокзальному поселку. Фото и видео лисы опубликовано в социальной сети.

Животное гуляет во дворе. Агрессии к людям не проявляет. На фото видно, что лису подкармливают булочкой.

Ранее омичи замечали лис в Старом Кировске, на территории Аграрного университета, вблизи Советского парка. В ноябре в Калачинске лиса покусала девушку.

Специалисты отмечают, что эти животные часто являются переносчиками опасного для человека заболевания — «бешенство». Число населённых пунктов, в которых из-за унрозы распространения бешенства вводят карантин растёт. С сентября восьмой случай заражения зафиксирован в Омском районе. Фиксировали опасных животных в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском, Павлоградском и Калачинском районах. Бешенство добралось и до Омска — в Кировском округе и до Усть-Ишима (в 36 км от Омска).