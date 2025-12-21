Ричмонд
Омичи жаловались Путину на региональную медицину, муниципальный транспорт и зарплаты

Всего из Омской области поступило на Прямую линию с президентом более 33 тысяч обращений.

Источник: Комсомольская правда

Команда Народного фронта в Омской области опубликовала статистику обращений омичей на Прямую линию с президентом России. Жители региона жаловались Владимиру Путину на региональную медицину, муниципальный транспорт, а также задавали вопросы по поводу занятости и низких зарплат.

На Прямую линию с президентом поступило более 33 тысяч обращений от жителей Омской области. Больше всего вопросов от жителей Омской области поступило на следующие темы: доступность медицины, транспортная инфраструктура, занятость и зарплаты, а также пенсионное обеспечение.

Как сообщили в местном отделении ОНФ, их команда уже начала работу с обращениями омичей. В этой общественной организации обещают информировать жителей региона о ходе решения их вопросов и о том, какие темы требуют особого внимания.