«Какой рядом, где остановка или магазин». Все елочные базары внесли на карту Беларуси

Интерактивную карту елочных базаров запустили в Беларуси к новому году, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.
Так, на публичной кадастровой карте Беларуси появилась вкладка с елочными базарами по все стране.
— Создан слой «Елочные базары» с информацией о местах продажи хвойных деревьев, — рассказали в агентстве.
Благодаря карте белорусы могу найти ближайшую площадку, где продаются новогодние елки и сосна, в том числе в горшках и композициях. Актуальные данные для карты предоставили областные лесхозы и Мингорисполком.
Так, пользователи карты могут узнать ближайшую к себе точку продажи, время и дату работы елочного базара. Еще для удобства в некоторых описаниях указаны ориентиры — остановка или ближайший магазин.
Напомним, в Минске елочные базары начали работать с 15 декабря. Также МАРТ назвал цены на елочных базарах в Беларуси. Кроме того, Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси.
Еще новогодняя игрушка с собакой Лукашенко Умкой появилась в Беларуси: «Мимимиметр сейчас зашкалит».