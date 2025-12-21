Ричмонд
«Какой рядом, где остановка или магазин». Все елочные базары внесли на карту Беларуси

В Беларуси появилась полная карта елочных базаров перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Интерактивную карту елочных базаров запустили в Беларуси к новому году, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.

Так, на публичной кадастровой карте Беларуси появилась вкладка с елочными базарами по все стране.

— Создан слой «Елочные базары» с информацией о местах продажи хвойных деревьев, — рассказали в агентстве.

Благодаря карте белорусы могу найти ближайшую площадку, где продаются новогодние елки и сосна, в том числе в горшках и композициях. Актуальные данные для карты предоставили областные лесхозы и Мингорисполком.

Так, пользователи карты могут узнать ближайшую к себе точку продажи, время и дату работы елочного базара. Еще для удобства в некоторых описаниях указаны ориентиры — остановка или ближайший магазин.

Напомним, в Минске елочные базары начали работать с 15 декабря. Также МАРТ назвал цены на елочных базарах в Беларуси. Кроме того, Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси.

Еще новогодняя игрушка с собакой Лукашенко Умкой появилась в Беларуси: «Мимимиметр сейчас зашкалит».