Волгоградцам показали, как выглядел проспект Сталина

На фото попала группа двухэтажных домов, правее которых — построенное в 1870-е годы здание бывшей Александровской мужской гимназии. Слева — здание современного краеведческого музея, где до революции в Царицине располагалось отделение Волжско-Камского банка. А еще левее виден главный корпус современного музея, где раньше заседало Земское собрание.
В кадр на заднем плане попал и нынешний Ворошиловский район, который активно застраивался после окончания войны: дом Гидролизного завода, водонапорная башня Тихорецкого вокзала (нынешний ж/д вокзал Волгоград-2).
На проспекте Сталина еще ходил трамвай, который потом перенесут на улицу Советскую, где он курсировал до запуска скоростного трамвая в 1985 году.