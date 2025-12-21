Москва требует доклад по страшному ДТП с шестью погибшими в Омской области

Напомним, что 20 декабря, около 12 часов, на трассе Тюмень—Омск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли 5 пассажиров и водитель рейсового автобуса, а еще 6 пассажиров — в том числе 2 детей — получили телесные повреждения и были госпитализированы.