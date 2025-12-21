Москва требует доклад по страшному ДТП с шестью погибшими в Омской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области. Информация об этом появилась сегодня, 21 декабря, на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Омской области Батищеву В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — говорится в официальном релизе СК РФ.
Напомним, что 20 декабря, около 12 часов, на трассе Тюмень—Омск произошло ДТП с участием грузовика и рейсового пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли 5 пассажиров и водитель рейсового автобуса, а еще 6 пассажиров — в том числе 2 детей — получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Ранее «КП в Омске» сообщала о появлении в сети интернет видео страшного ДТП в Омской области, в котором погибли шесть человек.