В мэрии предупредили омичей о резком ухудшении погодных условий

В администрации Омска анонсировали резкое ухудшение погодных условий. Погода поменяется уже в понедельник, 22 декабря. Омичей ожидают сильный порывистый ветер, который будет сопровождаться снегопадом.
По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 22 декабря местами по Омской области ожидается ухудшение погодных условий: снег, ночью по северным районам сильный снег с ухудшением видимости, метель; сильный ветер порывами 15−20 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Температура воздуха ночью −24…-29°, местами −18…-23°, к утру повышение температуры воздуха", — говорится в сообщении телеграм-канала пресс-службы администрации города Омска.
Также в ведомстве предупреждают омичей, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, им следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101.