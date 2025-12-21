Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пообещали сильные метели и ветер до 22м/с

Спасатели опубликовали предупреждение на 22 дкабря.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 22 декабря пообещали метели с сильным ветром, гололеды, снежные заносы и накаты. Об ухудшении погоды сообщили спасатели Госкомитета по ЧС республики.

В среднем скорость ветра составит 9−14м/с, местами порывы ночью вырастут до 17−22м/с, днем ожидают 12−17м/с. Ночью температура воздуха составит −4,-9°, по югу до −14°, днем −2,-7°. На дорогах республики спрогнозировали ухудшение видимости до 500 метров из-за метелей и снега.

В Уфе ожидают небольшой снег и порывистый ветер до 17м/с. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −3,-5°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.