В Башкирии пообещали сильные метели и ветер до 22м/с

В Башкирии 22 декабря пообещали метели с сильным ветром, гололеды, снежные заносы и накаты. Об ухудшении погоды сообщили спасатели Госкомитета по ЧС республики.
В среднем скорость ветра составит 9−14м/с, местами порывы ночью вырастут до 17−22м/с, днем ожидают 12−17м/с. Ночью температура воздуха составит −4,-9°, по югу до −14°, днем −2,-7°. На дорогах республики спрогнозировали ухудшение видимости до 500 метров из-за метелей и снега.
В Уфе ожидают небольшой снег и порывистый ветер до 17м/с. Температура воздуха ночью −5,-7°, днем −3,-5°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.