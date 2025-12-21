Ричмонд
Зарубин пригласил девочку, решившую его заменить, на мероприятие с Путиным

Зарубин пригласил решившую его заменить девочку Вику на мероприятие с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Девятилетняя Виктория из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить тележурналиста Павла Зарубина, может побывать на мероприятии с участием главы государства.

Девочка Виктория сообщила на прямой линии, что ей нравится формат передачи «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным, и что после окончания школы и института она хочет заменить его. Президент предложил другой вариант — стажировку у журналиста.

«Если тебе стажироваться, то мы постараемся, чтобы ты побывала на президентском мероприятии как начинающий журналист», — сказал Зарубин, который созвонился с девочкой.

Он пообещал, что попросит об этом пресс-службу президента России.

«Ура», — отреагировала Виктория.

Кадры беседы с девочкой журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.