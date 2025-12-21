Белорусский инфекционист сказала, как отличить грипп от простуды

Стали известны отличительные симптомы гриппа. О том, как отличить грипп от простуды рассказали в сюжете на ОНТ.
В репортаже медики подчеркнули, что ситуация с гриппом на территории Беларуси на данное время является стандартной. В стране наблюдается медленный рост заболеваемости.
При этом в Белорусском государственном медуниверситете назвали отличительные симптомы гриппа.
— Гриппозная инфекция характеризуется интоксикационным синдромом. На фоне повышения температуры могут возникать боли в мышцах и суставах, могут болеть глаза, — пояснила Светлана Лукашик, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ.
Еще медики обратили внимание, что если заболел непривитый от гриппа ребенок, и у него наблюдаются эти симптомы, то обратиться к врачу следуют сразу же. Так как одним из тяжелых осложнений гриппа может стать пневмония.
А еще белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025 году.
Ранее «Комсомолка» писала подробно, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в Беларуси, России и Европе.
Также Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп.