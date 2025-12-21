Ричмонд
В Омске произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок

Очередная автоавария с вызовом скорой помощи несовершеннолетнему омичу, произошла сегодня в Ленинском округе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 декабря, в 11:50 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим ребенком. После столкновения трех автомобилей в Ленинском округе, скорая медицинская помощь потребовалась пятилетнему мальчику.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что на улице Демьяна Бедного столкнулись три автомобиля. 63-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями — «Хендай» и «Тойота». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Тойота» — 5-летний мальчик. Ему была вызвана скорая медицинская помощь.

Ранее «КП в Омске» писала об автоаварии, в которой серьезно пострадал 9-летний мальчик. Также двое детей пострадали вчера в страшном ДТП на трассе Омск—Тюмень. По итогу, за минувшие выходные в медицинские учреждения региона попало четверо детей, серьезно пострадавших в автомобильных авариях.