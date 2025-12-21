Милиция сказала о задержании за электронные сигареты в Минске

Житель Минской области задержан за продажу электронных сигарет. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Так, минские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, нелегально продававшего системы нагревания табака и стики к ним. Из гаража фигуранта изъяли свыше 92 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции на общую стоимость более 37 тысяч белорусских рублей.
— Незаконную торговлю фигурант вел на территории столицы и Минского района через интернет, — прокомментировали в МВД.
В отношении минчанина начали административный процесс. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара.
Ранее милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах.
А еще депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.
Также ГАИ показала видео жесткого опрокидывания авто на МКАД.
Кроме того, СК сделал заявление по ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом.