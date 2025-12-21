Милиция сказала о задержании за электронные сигареты в Минске

Так, минские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, нелегально продававшего системы нагревания табака и стики к ним. Из гаража фигуранта изъяли свыше 92 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции на общую стоимость более 37 тысяч белорусских рублей.