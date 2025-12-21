Ричмонд
Милиция сказала о задержании за электронные сигареты в Минске

Минчанин задержан за незаконную продажу вейпов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минской области задержан за продажу электронных сигарет. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Так, минские правоохранители задержали 43-летнего мужчину, нелегально продававшего системы нагревания табака и стики к ним. Из гаража фигуранта изъяли свыше 92 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции на общую стоимость более 37 тысяч белорусских рублей.

— Незаконную торговлю фигурант вел на территории столицы и Минского района через интернет, — прокомментировали в МВД.

В отношении минчанина начали административный процесс. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара.

Ранее милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах.

А еще депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.

Также ГАИ показала видео жесткого опрокидывания авто на МКАД.

Кроме того, СК сделал заявление по ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом.