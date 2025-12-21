В Черняховске заработает первая зарядная станция для электромобилей

По словам главы, новый зарядный комплекс разработан с учетом самых современных требований и стандартов. Станция включает три зарядных порта, каждый из которых обладает мощностью до 60 кВт. Чиновник отметил, что владельцы электромобилей смогут полностью пополнить запас хода в среднем всего за 1 час.