В Черняховске заработает первая зарядная станция для электромобилей

Открытие ее намечено на 25 декабря.

Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Черняховске неподалеку от здания УМВД. Ее официальное открытие намечено на 25 декабря. Об этом сообщил глава округа Виктор Вобликов на своей странице в «ВКонтакте».

По словам главы, новый зарядный комплекс разработан с учетом самых современных требований и стандартов. Станция включает три зарядных порта, каждый из которых обладает мощностью до 60 кВт. Чиновник отметил, что владельцы электромобилей смогут полностью пополнить запас хода в среднем всего за 1 час.

Так власти внесли лепту в развитие и поддержку экологически чистых видов транспорта.