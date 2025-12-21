Ричмонд
Башмачок святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Иркутский район

Святыня пробудет в храме до 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В микрорайоне Юго-Западный в новом временном здании храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского начались регулярные богослужения. Настоятелем храма назначен игумен Иннокентий (Деньщиков). Об этом КП-Иркутск рассказали в Епархии Иркутска.

— 14 декабря состоялось первое воскресное всенощное бдение и Божественная литургия. За литургией к чаше приступил 21 причастник — рассказали в епархии. Также в храме уже состоялось и первое таинство крещения.

22 декабря в храм для поклонения верующих доставят особую святыню — башмачок святителя Спиридона Тримифунтского, который в течение года находился на ноге святого. Святыня пробудет в храме до 29 декабря. 25 декабря, в престольный праздник, Божественную литургию совершит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.