Башмачок святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Иркутский район

22 декабря в храм для поклонения верующих доставят особую святыню — башмачок святителя Спиридона Тримифунтского, который в течение года находился на ноге святого. Святыня пробудет в храме до 29 декабря. 25 декабря, в престольный праздник, Божественную литургию совершит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.