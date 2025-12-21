Участникам СВО и их семьям в Ростовской области доступны 36 тысяч рабочих мест

В Ростовской области для участников специальной военной операции и членов их семей подготовлен широкий выбор вакансий. Как сообщили в донском правительстве, региональный банк данных содержит около 36 тысяч предложений от работодателей, в основном из производственного сектора.
По данным донских властей, для помощи в трудоустройстве за каждым соискателем — как участником СВО, так и членами его семьи — закрепляется персональный консультант из центра занятости. Специалист сопровождает человека на всех этапах: от подготовки резюме до заключения трудового договора. Для ветеранов боевых действий также доступны программы профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки.
Также есть возможность бесплатного обучения новой профессии. С 2025 года участники СВО и их близкие могут пройти переобучение как по направлению службы занятости, так и в рамках национального проекта «Кадры». О списке новых программ в 2026 году станет известно в феврале.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.