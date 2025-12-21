Участникам СВО и их семьям в Ростовской области доступны 36 тысяч рабочих мест

По данным донских властей, для помощи в трудоустройстве за каждым соискателем — как участником СВО, так и членами его семьи — закрепляется персональный консультант из центра занятости. Специалист сопровождает человека на всех этапах: от подготовки резюме до заключения трудового договора. Для ветеранов боевых действий также доступны программы профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки.