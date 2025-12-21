Ричмонд
Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа

Симоньян дали звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа Кубани.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 21 дек — РИА Новости. Главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание «Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края», следует из решения совета депутатов округа.

«Присвоить звание “Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края” Симоньян Маргарите Симоновне», — говорится в документе.

Глава округа Максим Бондаренко, в чьем Telegram-канале опубликовано решение, сообщил, что решение принято депутатами единогласно.

«Маргарита Симоновна очень любит Приморско-Ахтарский район и с большой теплотой на федеральных каналах рассказывает о его туристической привлекательности, красивой природе… Журналист с большой буквы, человек широкой души, патриот Кубани и России отныне и Почетный гражданин Приморско-Ахтарского муниципального округа», — добавил Бондаренко.

В минувший четверг Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара», сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, родившаяся и учившаяся в Краснодаре, начинала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании «Краснодар».

