Поезд Кишинев-Одесса будет курсировать три дня — опубликовано расписание

В ближайшие три дня — 21−22−23 декабря поезд будет отправляться из Одессы в 17:23 и прибывать в Кишинев в 11:53 следующего дня, поскольку будет следовать через станции Жмеринка и Могилев-Подольский.
Назад он будет отбывать из Кишинева в 17:42 и прибывать в Одессу в 11:40 следующего дня. Билеты можно приобрести на сайте Украинских железных дорог.
Это осуществлено совместными усилиями госпредприятия «Железная дорога Молдовы» и «Укрзалiзниця» и стало оперативной реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.
«“Укрзализныця” продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной», — сообщили в украинском предприятии.