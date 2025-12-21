Ричмонд
Поезд Кишинев-Одесса будет курсировать три дня — опубликовано расписание

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В связи с осложнением пересечения границы Украины с Молдовой другими видами транспорта Железная дорога Украины (Укрзалiзница) назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева, и в ближайшие 3 дня будет курсировать поезд Одесса-Кишинев.

Источник: Sputnik.md

В ближайшие три дня — 21−22−23 декабря поезд будет отправляться из Одессы в 17:23 и прибывать в Кишинев в 11:53 следующего дня, поскольку будет следовать через станции Жмеринка и Могилев-Подольский.

Назад он будет отбывать из Кишинева в 17:42 и прибывать в Одессу в 11:40 следующего дня. Билеты можно приобрести на сайте Украинских железных дорог.

Это осуществлено совместными усилиями госпредприятия «Железная дорога Молдовы» и «Укрзалiзниця» и стало оперативной реакцией на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

«“Укрзализныця” продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной», — сообщили в украинском предприятии.