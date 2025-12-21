Белорусский врач сказала, вызовет ли «гонконгский» грипп новую пандемию

Белорусский врач сказала о рисках «гонконгского» гриппа и опасности новой пандемии, сообщили на ОНТ.
Ранее «Комсомолка» писала подробно, что известно про гонконгский грипп, которым болеют в Беларуси, России и Европе.
В сюжете белорусские врачи оценили опасность вируса. И рассказали, что H3N2 — это и есть так называемый «гонконгский грипп». Вирус уже циркулирует в Беларуси параллельно с другими штаммами. При этом эксперты сказали о рисках заболеваемости.
— «Гонконкский» грипп — старый вирус, с которым человечество встречалось. Это не новый вирус, которого следует опасаться, — прокомментировала Наталья Шмелева, завлабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
И добавила, что этот же H3N2 циркулировал в Беларуси в позапрошлом сезоне.
Еще медики поясняют, что сделать прививку, банально мыть руки и носить маску гораздо действеннее против гриппа, нежели народные способы защиты. И добавляют, что с момента, когда процент привитости населения в Беларуси стал более 30%, забыли, что такое эпидемия. А еще 15 — 20лет назад с наступлением декабря на одного доктора по 100 человек на прием приходило.
— Привитые от гриппа — неважно какой вакциной — получили защиту, в том числе, и от нашумевшего «гонконгонского» гриппа, — рассказала Светлана Лукашик, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ.
Еще в сюжете подчеркнули, что вирус гриппа в республике циркулирует, однако эпидемические пороги по стране не превышены.
Также белорусский инфекционист сказала, как отличить грипп от простуды.
А еще белорусский врач-инфекционист назвал типичные симптомы гриппа в 2025 году.
Также Минздрав подтвердил, что в Беларуси циркулирует гонконгский грипп.