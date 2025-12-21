Белорусский врач сказала, вызовет ли «гонконгский» грипп новую пандемию

Еще медики поясняют, что сделать прививку, банально мыть руки и носить маску гораздо действеннее против гриппа, нежели народные способы защиты. И добавляют, что с момента, когда процент привитости населения в Беларуси стал более 30%, забыли, что такое эпидемия. А еще 15 — 20лет назад с наступлением декабря на одного доктора по 100 человек на прием приходило.