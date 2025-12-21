В Омской области объявлен карантин по бешенству в поселении Саргатского района

В губернаторском указе говорится, что очаг смертельной для человека болезни выявлен в личном подсобном хозяйстве по адресу: деревня Беспалово, улица Луговая, дом № 10. Неблагополучным на два месяца будет считаться территория в радиусе 1 километра от эпизоотического очага. Также в указе оговаривается строгое ограничение посещения территории посторонними лицами, кроме персонала, привлекаемого для ликвидации очага заражения, а также вывоза с территории очага болезни любых животных.