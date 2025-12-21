Ричмонд
В Омской области объявлен карантин по бешенству в поселении Саргатского района

Судя по губернаторскому указу, очаг смертельной для человека болезни выявлен в личном подсобном хозяйстве людей, проживающих в деревне Беспалово.

Источник: Комсомольская правда

Указом № 250 от 19 декабря, подписанным и.о. губернатора Омской области Рустамом Мингазовым, в деревне Беспалово Саргатского района объявлен карантин по бешенству. Срок соответствующих при болезни ограничений, установлен почти на два месяца — до 16 февраля 2026 года.

Фото: сайт publication.pravo.gov.ru.

В губернаторском указе говорится, что очаг смертельной для человека болезни выявлен в личном подсобном хозяйстве по адресу: деревня Беспалово, улица Луговая, дом № 10. Неблагополучным на два месяца будет считаться территория в радиусе 1 километра от эпизоотического очага. Также в указе оговаривается строгое ограничение посещения территории посторонними лицами, кроме персонала, привлекаемого для ликвидации очага заражения, а также вывоза с территории очага болезни любых животных.

Ранее «КП в Омске» сообщала о введении карантина по бешенству еще в двух районах Омской области.