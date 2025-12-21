В Иркутской области для поддержки семей с детьми реализуется 41 мера

В Иркутской области в рамках улучшения демографической ситуации и повышения рождаемости в 2025 году реализуется 90 мер социальной поддержки, из которых 41 направлена на помощь семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Нужно, чтобы дети стали модными, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства, счастье отцовства, — сказал Владимир Путин.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также отметил, что поддержка семей с детьми является абсолютным приоритетом. По данным на 1 октября, в Приангарье статус многодетных имеют 47 542 семьи, в которых воспитываются 144 541 ребенок. Ключевой мерой поддержки остается областной материнский (семейный) капитал, который предоставляется в дополнение к федеральному.