На Ольхоне техника круглосуточно расчищает дороги после мощной метели

С 19 декабря на острове Ольхон ведутся интенсивные работы по устранению последствий сильной метели. Для расчистки снежных заносов задействовано девять единиц спецтехники: три комбинированные дорожные машины, три автогрейдера, два трактора и погрузчик. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог Иркутской области.