Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ольхоне техника круглосуточно расчищает дороги после мощной метели

Для расчистки снежных заносов задействовано девять единиц спецтехники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 19 декабря на острове Ольхон ведутся интенсивные работы по устранению последствий сильной метели. Для расчистки снежных заносов задействовано девять единиц спецтехники: три комбинированные дорожные машины, три автогрейдера, два трактора и погрузчик. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог Иркутской области.

— Снежная масса настолько уплотнилась под действием ураганного ветра, что для её устранения требуется применение тяжелой техники. Работы ведутся в интенсивном режиме, — отметил директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.

Шквалистый ветер полностью выдул снег с открытых участков, но сформировал плотные заносы в дорожных выемках, у искусственных сооружений и ограждений, заблокировав проезды. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить беспрепятственное и безопасное движение на всех региональных дорогах района.

Водителей и жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать осторожность и, по возможности, не совершать поездки без крайней необходимости.