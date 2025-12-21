На Ольхоне техника круглосуточно расчищает дороги после мощной метели

С 19 декабря на острове Ольхон ведутся интенсивные работы по устранению последствий сильной метели. Для расчистки снежных заносов задействовано девять единиц спецтехники: три комбинированные дорожные машины, три автогрейдера, два трактора и погрузчик. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог Иркутской области.
— Снежная масса настолько уплотнилась под действием ураганного ветра, что для её устранения требуется применение тяжелой техники. Работы ведутся в интенсивном режиме, — отметил директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.
Шквалистый ветер полностью выдул снег с открытых участков, но сформировал плотные заносы в дорожных выемках, у искусственных сооружений и ограждений, заблокировав проезды. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить беспрепятственное и безопасное движение на всех региональных дорогах района.
Водителей и жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать осторожность и, по возможности, не совершать поездки без крайней необходимости.