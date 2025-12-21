Ричмонд
В Ростовской области в ДТП пострадал 23-летний мужчина

В Шахтах после аварии госпитализировали мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате аварии травмы получил водитель. Об инциденте сообщили в региональном управлении ГАИ. По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 20 декабря, в 22:30 в городе Шахты.

— По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», совершая левый поворот на улице Победы Революции, не уступил дорогу движущемуся автомобилю «Чанган» под управлением 20-летнего водителя, что привело к столкновению, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Вследствие аварии мужчина, управлявший «Ладой», получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

— В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего ДТП.

