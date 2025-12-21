Минобороны изменило перечень ТС, которые белорусы будут обязаны передать армии

В Беларуси Министерство обороны изменило перечень транспорта, который подлежит предоставлению войскам в период мобилизации. Это регламентирует соответствующее постановление Минобороны (№ 29 от 8 декабря 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, в Беларуси обновлен и уточнен перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению войскам и формированиям в период мобилизации и военное время.
В документе сказано о том, что в мирное время учет транспорта ведется в госорганах и других организациях независимо от их формы собственности. Речь идет об учете транспорта в организациях, которые являются собственниками ТС или владеют транспортом на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) либо временно получившие авто в лизинг (по договору финансовой аренды), а также в организациях, которые обеспечивают работу ТС, в том числе в речных портах, на пристанях, в аэропортах, на нефтебазах, АЗС, ремонтных и иных организациях. Учитываемый транспорт будет предоставлен Вооруженным силам, другим войскам, воинским и спецформированиям в период мобилизации и военное время.
Также в таких организациях в мирное время проводятся мероприятия, связанные с подготовкой ТС для предоставления войскам и формированиям, обеспечением работы этого транспорта в соответствии с мобилизационными заданиями.
Раньше мобилизации подлежал весь транспорт госорганов и иных организаций в собственности. Сейчас в этот перечень вошла и техника, взятая в лизинг. При этом для обеспечения работы такого транспорта создаются комплекты запасных частей, шанцевого инструмента, заправочного и другого спецоборудования. Но еще сейчас в комплект вошло «оборудование для перевозки личного состава на бортовых автомобилях».
Также расширился перечень транспорта, который в военное время белорусы должны будут передавать армии. Туда включили мотоциклы.
