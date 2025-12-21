Минобороны изменило перечень ТС, которые белорусы будут обязаны передать армии

В документе сказано о том, что в мирное время учет транспорта ведется в госорганах и других организациях независимо от их формы собственности. Речь идет об учете транспорта в организациях, которые являются собственниками ТС или владеют транспортом на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) либо временно получившие авто в лизинг (по договору финансовой аренды), а также в организациях, которые обеспечивают работу ТС, в том числе в речных портах, на пристанях, в аэропортах, на нефтебазах, АЗС, ремонтных и иных организациях. Учитываемый транспорт будет предоставлен Вооруженным силам, другим войскам, воинским и спецформированиям в период мобилизации и военное время.