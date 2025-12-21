На омском железнодорожном вокзале открылся специальный зал ожидания для инвалидов

Также в зале ожидания для инвалидов будет табло с информацией о прибытии и отправлении поездов и специальный терминал, с помощью которого можно узнать информацию об услугах вокзала и получить видеоконсультацию. Рядом с залом размещена адаптированная санитарная комната. Омский зал ожидания для маломобильных пассажиров будет работать в круглосуточном режиме без выходных дней.