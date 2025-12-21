На омском железнодорожном вокзале открылся специальный зал ожидания для инвалидов

19 декабря, на вокзале Омск-Пассажирский, открылся Центр содействия мобильности для маломобильных пассажиров. Информация о новой услуге появилась на официальном сайте компании-перевозчика.
По сообщению ведомства, зал оснащен специализированной мебелью, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для слабослышащих пассажиров установлено индукционное оборудование. Пассажиры могут воспользоваться кнопкой вызова персонала для оказания помощи.
Фото: сайт zszd.rzd.ru.
Также в зале ожидания для инвалидов будет табло с информацией о прибытии и отправлении поездов и специальный терминал, с помощью которого можно узнать информацию об услугах вокзала и получить видеоконсультацию. Рядом с залом размещена адаптированная санитарная комната. Омский зал ожидания для маломобильных пассажиров будет работать в круглосуточном режиме без выходных дней.