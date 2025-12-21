Ричмонд
В Самаре изменили движение трамваев после схода вагона с рельсов

Причины происшествия пока не раскрываются.

Источник: Администрация Самары

В воскресенье, 21 декабря, в Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Советской Армии произошла внештатная ситуация — второй вагон трамвая маршрута № 23 сошел с рельсов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, инцидент обошелся без пострадавших. Временно движение трамваев организовано по измененной схеме, чтобы избежать заторов и обеспечить пассажирам альтернативный маршрут.

На месте работают специалисты, которые проводят осмотр рельсового пути и вагона.

По данным мэрии, движение по измененной схеме сохранится до завершения восстановительных работ.