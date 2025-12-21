Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР

«Сегодня у нас уже третий год подряд происходит акция. Благодаря нашим друзьям — это “Москва помогает” — волонтеры Москвы. Каждый год они привозят нам такие подарки. Для наших детей, потому для наших детей какой-то символ того, что Москва всегда рядом. И вот все, что заложено у ребят (волонтеров — ред.) сегодня в концепции их деятельности, это действительно для нас очень важно сегодня и нужно», — сказал Шимановский.