Волонтеры из Москвы передали две фуры сладких подарков детям в ДНР

Волонтеры из центра «Мосволонтёр» передали две фуры сладких подарков детям в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Волонтеры из столицы ресурсного центра «Мосволонтёр» передали две 20-тонные фуры сладких подарков нуждающимся детям в ДНР, сообщил журналистам врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

«Сегодня у нас уже третий год подряд происходит акция. Благодаря нашим друзьям — это “Москва помогает” — волонтеры Москвы. Каждый год они привозят нам такие подарки. Для наших детей, потому для наших детей какой-то символ того, что Москва всегда рядом. И вот все, что заложено у ребят (волонтеров — ред.) сегодня в концепции их деятельности, это действительно для нас очень важно сегодня и нужно», — сказал Шимановский.

Он добавил, что наборы сладких подарков передадут в первую очередь детям военнослужащих, детям-сиротам и детям из многодетных семей.